Ο Τζέιλεν Γουίλιαμς ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός από το ξεκίνημα της σεζόν και ετοιμάζεται να κάνει το φετινό του ντεμπούτο.

Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε υποβληθεί σε επέμβαση στον καρπό τον περασμένο Ιούλιο και έκτοτε μετρούσε αντίστροφα για την επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Και πιο συγκεκριμένα για το φετινό του ντεμπούτο, το οποίο και αναμένεται να πραγματοποιήσει τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/11) κόντρα στους Φοίνιξ Σανς.

Ο Τζέιλεν Γουίλιαμς αποτέλεσε βασικότατο στέλεχος των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στην πορεία τη περσινή σεζόν έως και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σε 69 ματς είχε κατά μέσο όρο 21.6 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ, ενώ συνολικά στην καριέρα του έχει μετρήσει 215 ματς με 18.1 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ αντίστοιχα.