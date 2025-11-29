Ασταμάτητοι μοιάζουν οι Θάντερ, ενώ οι Πέισερς πήραν ανάσα σωτηρίας στο NBA Cup.

Στην Ιντιάνα, οι Πέισερς πήραν ανάσα μετά από έναν δύσκολο πρώτο μήνα στη σεζόν. Στην Οκλαχόμα, οι Θάντερ συνέχισαν να φέρονται σαν ομάδα που δεν έχει… διάθεση να χάσει κανέναν αγώνα.

Οι Θάντερ έδειξαν ξανά την εικόνα μιας ομάδας που έχει μπει στη σεζόν με συμπεριφορά πρωταθλήτριας. Στο 123-119 απέναντι στους Σανς μπορεί να μην φαίνεται τόσο η κυριαρχία τους, όμως η Οκλαχόμα δεν έδειξε ούτε για μια στιγμή ότι χάνει τον έλεγχο. Με αυτή τη νίκη πάτησε στο φοβερό ρεκόρ 19-1, στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Παράλληλα ολοκλήρωσε το πέρασμά της από το NBA Cup με το απόλυτο 4-0, εξασφαλίζοντας άνετα εισιτήριο για τα νοκ-άουτ. Φυσικά, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ υπέγραψε και αυτή τη βραδιά. Με 37 πόντους, 8 ασίστ και 3 ριμπάουντ, υπενθύμισε ότι αποτελεί έναν από τους πιο σταθερά κυρίαρχους παίκτες στο ΝΒΑ. Από πλευράς Φοίνιξ, ο Ντέβιν Μπούκερ πάλεψε με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ, όμως οι Σανς εξακολουθούν να ψάχνουν τη σταθερότητα που τους λείπει.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-25, 56-52, 94-82,123-113

Πέισερς - Γουίζαρντς 119-86

Οι Πέισερς πήραν επιτέλους αυτό που τους έλειπε, δηλαδή ένα ματς χωρίς άγχος, χωρίς κυνηγητό στο σκορ, χωρίς δραματικό φινάλε. Το 119-86 απέναντι στους Γουίζαρντς ήταν οξυγόνο μετά από το δύσκολο. Η Ιντιάνα, ανέβηκε στο 3-16 της βαθμολογίας.

Από την άλλη, η Ουάσινγκτον συνεχίζει να βυθίζεται. Το 2-16 δείχνει απλά την εικόνα της ομάδας που δεν μπορεί να βρει πουθενά σανίδα σωτηρίας. Ο Πασκάλ Σιάκαμ ήταν και πάλι το σημείο αναφοράς για τους νικητές: 24 πόντοι, 11 ριμπάουντ. Για τους Γουίζαρντς, ο Άλεξ Σαρ προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του όρθια με 24 πόντους και 9 ριμπάουντ, αλλά εκεί τελείωσε κάθε αντοχή της Ουάσινγκτον.

Τα δωδεκάλεπτα: 30-24, 64-52, 94-73,119-86