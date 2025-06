Γκριν: «Αν οι Θάντερ δεν πάρουν πρωτάθλημα φέτος, δεν θα το κάνουν ποτέ» (vid)

Ο Ντρέιμοντ Γκριν θέλει να αγχώσει ακόμα περισσότερο τους Θάντερ ενόψει του Game 7.

Στα χρόνια που οι Γουόριορς... μεσουρανούσαν στο ΝΒΑ και κατέκτησαν 4 πρωταθλήματα από το 2015 μέχρι και το 2022, είχαν... πληγώσει τους Θάντερ, αποκλείοντας τους από τα playoffs. Tρανό παράδειγμα οι τελικοί Δύσης του 2016, τότε το Γκόλντεν Στέιτ... καθάρισε την Οκλαχόμα στο Game 7 και πήρε την πρόκριση στους τελικούς του ΝΒΑ.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν που συνεχίζει να είναι μέλος των... πολεμιστών είπε να... αγχώσει ακόμα περισσότερο την Οκλάχομα με μια ατάκα του στο Draymond Show. «Αν οι Θάντερ δεν πάρουν πρωτάθλημα φέτος, δεν θα το πάρουν ποτέ»

Θάντερ και Πέισερς θα κοντραριστούν στο Game 7 στην Οκλαχόμα τα ξημερώματα της Δευτέρας και ο νικητής θα πάρει το πρωτάθλημα. Η Οκλαχόμα ψάχνει το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της από τότε που μετακόμισε στο Σιάτλ.

“If OKC [Thunder] doesn’t win this year… they may NEVER win a championship.”



Draymond Green on why the Thunder are in a do-or-die mode in Game 7 👀



(via @DraymondShow)

