ΝΒΑ: Ο Γκριν τσακώθηκε δύο φορές στο ματς των Γουόριορς με τους Ρόκετς (vid)

Οι Γουόριορς πήραν προβάδισμα 3-1 στη σειρά με τους Ρόκετς με ....πρωταγωνιστή τον Ντρέιμοντ Γκριν.

Οι Γουόριορς πήραν τη νίκη με 109-106 επί των Rockets στον 4ο αγώνα της σειράς τους. Αυτό τους έδωσε προβάδισμα 3-1 ενόψει του 5ου αγώνα της Τετάρτης στο Χιούστον, όπου μπορούν να κλείσουν και επίσημα τη σειρά και να φτάσουν στα ημιτελικά της Δυτικής Περιφέρειας.

Παρά το γεγονός ότι ο Μπάτλερ έβαλε 27 πόντους με τους 14 από αυτούς να έρχονται στη τέταρτη περίοδο, τα φώτα τράβηξε και ο Ντρέιμοντ Γκριν με τους καυγάδες του. Ο πρώτος ξέσπασε όταν ο Γκριν και ο Κάρι μπήκαν στη μέση με τον φόργουορντ του Χιούστον, Ντίλον Μπρουκς, στο δεύτερο δεκάλεπτο.

Αφού ο Γκριν έκανε ένα δυνατό σκριν στον Τόμπσον, ο Μπρουκς έκανε check στο ισχίο του Κάρι και τον έστειλε στο παρκέ. Ο Κάρι, με περιπαικτική διάθεση, σήκωσε δύο δάχτυλα προς τον Μπρουκς αφού του σφυρίχτηκε φάουλ. Στη συνέχεια, ο Μπρουκς προσπάθησε να αρπάξει την μπάλα από τα χέρια του Κάρι, κάτι που πυροδότησε το περιστατικό και έστειλε πολλούς ανθρώπους να σπεύσουν να το διαλύσουν. Στο τέλος, οι Κάρι, Γκριν και Μπρουκς δέχτηκαν και οι τρεις από μία τεχνική ποινή.

Dillon Brooks incites a skirmish after stealing the ball from Steph 😳 pic.twitter.com/oR0YUU8nwK