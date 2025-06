«Ο ΛαΜέλο Μπολ... απομακρύνει μελλοντικούς rookies από τη Σάρλοτ»

Φαίνεται πως η παρουσία του ΛαΜέλο Μπολ στους Χόρνετς κρατά μακριά rookies από το να διαλέξουν τη Σάρλοτ.

Είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς παίκτες της λίγκας τα τελευταία χρόνια ο ΛαΜέλο Μπολ, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να οδηγήσει τους Χόρνετς σε postseason. Φαίνεται πάντως πως η παρουσία του στη Σάρλοτ δεν είναι και τόσο... ελκυστική για τους μελλοντικούς rookies.

«Έχεις μερικούς ατζέντηδες που λένε: "δεν ξέρω αν θέλω να έχω τον τύπο μου δίπλα στον ΛαΜέλο Μπολ, δεν ξέρω αν είναι καλό... ταίριασμα για εμάς», ήταν τα λόγια του δημοσιογράφου Zach Lowe.

Η Σάρλοτ θα επιλέξει στο Νο.4 του φετινού draft που διεξαχθεί το διήμερο 25-26 Ιούνη στο Barclays Center του Μπρούκλιν όπως κάθε χρόνο. Mένει να δούμε ποιος θα πειστεί να πάει στους Χόρνετς. Υπομονή λίγες μέρες ακόμα!

"You have some agents who are like, 'I don't know if I want to have my guy next to LaMelo Ball. I just don't know if that's a good fit for us.'" 😬



