Αποθέωση Πίπεν για Τζέιλεν Γουίλιαμς: «Μπορεί να με... ξεπεράσει»

Ο θρύλος των Μπουλς, Σκότι Πίπεν... έσταξε μέλι για τον Τζέιλεν Γουίλιαμς των Θάντερ που κάνει εντυπωσιακούς τελικούς στο ΝΒΑ.

O Tζέιλεν Γουίλιαμς έκανε το καλύτερο ματς της καριέρας του στο Game 5 των τελικών και τη νίκη των Θάντερ επί των Πέισερς, αφού σταμάτησε στους 40 πόντους. Για τον φόργουορντ της Οκλαχόμα μίλησε και ο θρύλος των Μπουλς και κάτοχος 6 πρωταθλημάτων ΝΒΑ, Σκότι Πίπεν. Ο Ινδιάνος αποθέωσε τον Γουίλιαμς, αναφέροντας πως του θυμίζει εκείνον.

«Είναι πολύ ξεχωριστός... Σίγουρα βλέπω πολλά από τον εαυτό μου σε αυτόν. Βλέπω έναν παίκτη που ανεβαίνει και γίνεται ένας από τους κορυφαίους παίκτες σε αυτό το πρωτάθλημα. Είναι σίγουρα ένας παίκτης που είναι ικανός να οδηγήσει αυτό το franchise σε πολλά πρωταθλήματα - αυτόν και τον Σάι, φυσικά». ήταν τα λόγια του.

Μάλιστα πρόσθεσε πως μπορεί να γίνει καλύτερος από εκείνον. Σίγουρα μια δήλωση που αποκτά μεγάλη σημασία, αν σκεφτεί κανεις πόσο σπουδαίος παίκτης ήταν ο Πίπεν στο Σικάγο! Μαζί με τον Μάικλ Τζόρνταν συνέθεσαν ένα από τα καλύτερα δίδυμα στην ιστορία του ΝΒΑ.

