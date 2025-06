Παίκτης των Μάτζικ πρέπει να θεωρείται ο Ντέσμοντ Μπέιν, με τους Κάλντγουελ-Πόουπ και Κόουλ Άντονι να πηγαίνουν στους Μάτζικ.

Δυναμικά ξεκινά το καλοκαίρι από πλευράς ανταλλαγών. Σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια, οι Γκρίζλις έστειλαν τον Ντέσμοντ Μπέιν στο Ορλάντο. Ως ανταλλάγματα πήραν τους Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ και Κόουλ Άντονι (μαζί με τέσσερα unprotected picks πρώτου γύρου).

Ο Μπέιν στο Μέμφις τα τελευτάια χρόνια ήταν το Νο.2 πίσω από τον Μοράντ στην περιφέρεια της ομάδας, δίνοντας λύσεις με το περιφερειακό του σουτ και το σκοράρισμα. Από την άλλη οι Γκρίζλις βάζουν στο ρόστερ τους έναν καλό 3 and d παίκτη (καλό στην άμυνα και το τρίποντο), τον Πόουπ και έναν γκαρντ σαν τον Κόουλ που μπορεί να συνεισφέρει στον τομέα της δημιουργίας αλλά και της εκτέλεσης.

Καλό το... ορεκτικό για τις ανταλλαγές του καλοκαιρίου και πλέον αναμένουμε τα πιο σπουδαία της free agency και των ανταλλαγών που έρχονται, με τον Ντουράντ να είναι στο... κάδρο των Σανς για ανταλλαγή.

