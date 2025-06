Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο... μέσα στον χαμό που γίνεται για το μέλλον του, αναρωτιέται αν λείπει σε κανέναν άλλον ο, άλλοτε κορυφαίος insider του NBA, Έντριαν Βοϊναρόφσκι.

Για μία ακόμη χρονιά, το καλοκαίρι στο NBA αναμένεται να είναι ιδιαίτερα «καυτό» καθώς τα σενάρια για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζουν να «φουντώνουν» και το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς αυτή τη στιγμή μοιάζει με... αβέβαιο.

Αρκετές είναι οι ομάδες εκείνες που έχουν φανεί ως πιθανοί προορισμοί του. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν ιδιαίτερα οι Νιου Γιορκ Νικς. Ακόμα όμως δεν έχει υπάρξει κάποια σίγουρη ενημέρωση ως προς το αν ο Greek Freak θα παραμείνει στα «Ελάφια» ή θα πάει σε κάποια άλλη ομάδα.

Μέσα σε αυτόν τον χαμό, ο Έλληνας σταρ NBA ωστόσο, μέσα από tweet του στον προσωπικό του λογαριασμό, αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά: «Λείπει σε κανέναν άλλον ο Βοϊναρόφσκι;».

Ο Αντετοκούνμπο φυσικά αναφέρεται στον Έντριαν Βοϊναρόφσκι, ο οποίος για πολλά χρόνια θεωρούταν ως ο κορυφαίος insider του ΝΒΑ, έχοντας «βγάλει» μερικές από τις μεγαλύτερες ειδήσεις του NBA, προτού ο ίδιος αποχωρήσει από την ενεργό δράση του ρεπορτάζ.

Does anyone else miss Woj?!