O Ρέτζι Μίλερ χάρηκε με την ψυχή του το νικητήριο καλάθι του Χαλίμπέρτον στον πρώτο τελικό του ΝΒΑ.

Είναι το πρόσωπο των playoffs, ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής που θέλει να χαρίσει τον πρώτο τίτλο στην ιστορία της Ιντιάνα. Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον δεν σταματά τα νικητήρια καλάθια στα playoffs και το έκανε ξανά κόντρα στους Θάντερ. Εκεί με σουτ μέσης απόστασης εκτέλεσε τους αντιπάλους του και έδωσε προβάδισμα στη σειρά των τελικών στους Πέισερς για το 1-0.

Ο κορυφαίος clutch παίκτης στην postseason δίχως αμφιβολία. Θέλει την ευθύνη και δεν νιώθει τίποτα. Απλά παίρνει τη μπάλα και δίνει νίκες στους Πέισερς. Όπως έκανε στο παρελθόν και ο θρύλος των Πέισερς, Ρέτζι Μίλερ.

Ο Reggie Killer είδε το ματς σπίτι μαζί με την οικογένεια του και έγινε ο κακός χαμός στο καλάθι του Χαλιμπέρτον. Το χάρηκαν με την ψυχή τους και άρχισαν να πανηγυρίζουν.

Reggie Miller and his family were hype watching Hali's game-winner 😬🔥



(Via @ReggieMillerTNT) pic.twitter.com/B8lZtAzqBT