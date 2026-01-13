Οι Ιντιάνα Πέισερς έφτασαν για πρώτη φορά φέτος τις τρεις σερί νίκες καθώς επιβλήθηκαν εντός έδρας των Μπόστον Σέλτικς με 98-96.

Με 5.1 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος ο Πασκάλ Σιάκαμ έμελλε να «γράψει» τον επίλογο του δραματικού αγώνα στην Ιντιανάπολις.

Με ατομική ενέργεια και προσωπικό καλάθι, έφερε τους Πέισερς μπροστά στο σκορ με 98-96 βάζοντας και τη βάση για τη νίκη της ομάδας του.

Ο Ντέρικ Γουάιτ είχε την ευκαιρία για το buzzer beater τρίποντο της νίκης για λογαριασμό των Μπόστον Σέλτικς αλλά το σουτ που επιχείρησε δεν βρήκε στόχο.

Ύστερα από αυτό το ματς οι Ιντιάνα Πέισερς έφτασαν για πρώτη φορά φέτος τις τρεις σερί νίκες ωστόσο παραμένουν στην τελευταία θέση της κατάταξης με 9-31 ρεκόρ.

Ο Σιάκαμ ήταν και ο καλύτερος του παρκέ καθώς τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 21 πόντους με 10/15 εντός παιδιάς, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ ενώ άλλους 20 πόντους πέτυχε ο Τζέι Χαφ.

Παρόλα αυτά κατάφεραν να εκμεταλλευτούν την απουσία του Τζέιλεν Μπράουν από τη Βοστώνη ο οποίος έμεινε εκτός λόγω σπασμών στη μέση του.

Πρώτος σκόρερ για τους «Κέλτες» ήταν ο Πρίτσαρντ με 23 πόντους, 8 ασίστ και 4 ριμπάουντ, ενώ οι Γουάιτ και Κετά πρόσθεσαν από 18 και 15 πόντους αντίστοιχα.

Τα δωδεκάλεπτα: 19-24, 53-56, 79-77, 98-96.