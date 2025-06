Οι Φοίνιξ Σανς προσέλαβαν τον Τζόρνταν Οττ, τον βοηθό προπονητή των Καβαλίερς, για τη θέση του πρώτου προπονητή της ομάδας.

Οι Φοίνιξ Σανς ανακοίνωσαν την πρόσληψη του βοηθού των Κλίβελαντ Καβαλίερς, Τζόρνταν Οττ, ως τον νέο προπονητή της ομάδας, σύμφωνα το ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια του ESPN.

Ο Οττ είναι βοηθός προπονητή στο NBA από το 2012 και έχει ισχυρό υπόβαθρο στην επιθετική και αμυντική δημιουργικότητα, στην ανάπτυξη παικτών και στην επικοινωνία. Ο ίδιος ήταν ένας από τους βασικούς συνεργάτες του κόουτς Άτκισον στο Κλίβελαντ την περασμένη σεζόν, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχημένη πορεία της ομάδας, ενώ παράλληλα ο Άτκισον βραβεύτηκε και ως προπονητής της χρονιάς για το 2024-25

