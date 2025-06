Ο Άνταμ Σίλβερ επιβεβαίωσε πως από τη νέα σεζόν, στο All Star του NBA θα παίζουν ομάδες με τους καλύτερους Ευρωπαίους παίκτες της λίγκας κόντρα στους καλύτερους παίκτες των ΗΠΑ.

Εδώ και αρκετό καιρό, γύρω από το All Star του NBA, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι χρειάζεται να γίνει μία αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής του, κάτι το οποίο τελικά θα συμβεί!

Όπως έκανε γνωστό μέσα από τοποθέτησή του ο ίδιος ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, από τη νέα σεζόν το format με τις ομάδες των δύο παικτών που μάζεψαν τις περισσότερες ψήφους θα αλλάξει. Πιο συγκεκριμένα, πλέον ο μεγάλος θα αγώνας θα γίνεται ανάμεσα στη μικτή κόσμου και τη μικτή των ΗΠΑ, με τις ομάδες φυσικά να αποτελούνται από παίκτες που αγωνίζονται στο NBA.

NBA Commissioner Adam Silver confirms there will be USA vs. the World in the 2026 All-Star Game 👀



