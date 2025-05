Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα μπορούσε να καταλήξει στους Μπόστον Σέλτικς, αν τελικά θελήσει να φύγει από τους Μπακς, λόγω δύο κριτηρίων σύμφωνα με το ESPN.

Το καλοκαίρι αυτό για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αναμένεται... μεγάλο, μιας και για πρώτη φορά έχει γίνει γνωστό πως σκέφτεται να ζητήσει trade για να φύγει από τους Μιλγουόκι Μπακς. Κάτι που ρίχνει νερό στον μύλο των συζητήσεων περί ανταλλαγής και άπαντες αναζητούν με μανία την επόμενη ομάδα του.

Το ίδιο έκανε και ο γνωστός δημοσιογράφος του ESPN, Μπράιαντ Γουίντχορστ. Ο οποίος σε μία συζήτηση που είχε, εξήγησε τους λόγους που οι Μπόστον Σέλτικς θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν πιθανό προορισμό για τον Greek Freak.

Χωρίς ωστόσο αυτό να προέρχεται ως κάποιο ρεπορτάζ, ο Γουίντχορστ ανέφερε πως για να κοιτάξει κανείς πού θα πάει ο Αντετοκούνμπο, σε περίπτωση που γίνει το trade, θα πρέπει να δει δύο πράγματα. Πρώτον, ένα trade που θα ικανοποιήσει τους Μπακς ώστε να το δεχτούν και δεύτερον, η ομάδα στην οποία θα καταλήξει ο Αντετοκούνμπο να έχει στόχο τον τίτλο.

Εξ ου και η αναφορά στους Σέλτικς αλλά και τους Νικς. Μάλιστα τονίστηκε πως οι Κέλτες για να δώσουν σάρκα και οστά σε μία τέτοια κίνηση, θα πρέπει να αποχωριστούν τον έναν σταρ τους. Ο λόγος για τον Τζέισον Τέιτουμ, μιας και διαφορετικά δε θα μπορούν να σηκώσουν τα βαριά συμβόλαια αυτών στο μπάτζετ τους.

.@windhorstespn says "the move for Giannis, if he has the control, is to go to the East."



Where could you see him landing? 👀 pic.twitter.com/GQ3Qt80Vbw