Οι Σπερς συνέχισαν την ξέφρενη πορεία τους, παρά την απουσία του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, επικρατώντας των Κινγκς με 123-110. Οι Σέλτικς από την άλλη κινδύνεψαν απέναντι στους Κλίπερς, όμως άντεξαν στην πίεση για το 121-118.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στις αρχές της σεζόν, προσθέτοντας ακόμη μία πειστική εμφάνιση στο ενεργητικό τους, αυτή τη φορά απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς. Παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκαν χωρίς τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, η ομάδα του Τέξας έδειξε συνέπεια φτάνοντας δίκαια στο 123-110.

Από τα πρώτα λεπτά, οι Σπερς έδειξαν πως δεν επρόκειτο να αφήσουν την απουσία του νεαρού σταρ να τους αποσυντονίσει. Έτρεξαν το γήπεδο, κυκλοφόρησαν σωστά τη μπάλα και χτύπησαν κάθε αδυναμία της άμυνας των Κινγκς, χτίζοντας σταθερά μια διαφορά που δεν απειλήθηκε ουσιαστικά μέχρι το τέλος.

Το Σακραμέντο προσπάθησε κατά διαστήματα να μειώσει και να επιστρέψει, όμως δεν βρήκε ποτέ σταθερότητα σε άμυνα και εκτέλεση. Ο Ντομάντας Σαμπόνις ήταν για ακόμη μία φορά ο πιο αξιόπιστος παίκτης τους με 17 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όμως δεν έφταναν τα δικά του νούμερα για να καλύψουν τα κενά των υπόλοιπων.

Από την άλλη, ο ΝτεΆρον Φοξ έκανε τη διαφορά για το Σαν Αντόνιο, υπογράφοντας μια ολοκληρωμένη εμφάνιση με 28 πόντους και 11 ασίστ. Οι Σπερς ανέβηκαν στο 9-4 και πλέον δείχνουν αποφασιστικότητα.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-24, 67-59, 95-85, 123-110

Σέλτικς - Κλίπερς

Οι Μπόστον Σέλτικς χρειάστηκαν… γερά νεύρα για να λυγίσουν τους Λος Άντζελες Κλίπερς, καθώς παρότι είχαν τον έλεγχο για περισσότερη από τη μισή διάρκεια του παιχνιδιού, στο τέλος κινδύνεψαν σοβαρά πριν επικρατήσουν με 121-118 στο TD Garden. Οι «Κέλτες» μπήκαν αποφασισμένοι, επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο στο +7 (37-30). Η διαφορά άνοιξε ακόμη περισσότερο μέχρι το ημίχρονο, με την ομάδα της Βοστώνης να πηγαίνει στα αποδυτήρια με «μαξιλάρι» ασφαλείας 14 πόντων (63-49), δείχνοντας πως έχει χτίσει γερή βάση για μια σχετικά άνετη επικράτηση. Οι Κλίπερς, όμως, είχαν άλλη άποψη στην τρίτη περίοδο και με ένα επιμέρους 36-27, κατάφεραν να ροκανίσουν σημαντικά τη διαφορά και να ξαναμπούν για τα καλά στο παιχνίδι, πλησιάζοντας στους πέντε πόντους (90-85). Η αντεπίθεση συνεχίστηκε και στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, μετατρέποντας το φινάλε σε πραγματικό θρίλερ. Στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, η ομάδα του Τζο Μαζούλα κράτησε ψυχραιμία αποφεύγοντας την ολική ανατροπή, κατακτώντας μια πολύτιμη νίκη που τη φέρνει στο 7-7 της βαθμολογίας. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο ασταμάτητος Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 33 πόντους, 13 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Από πλευράς Κλίπερς, ο Τζέιμς Χάρντεν έκανε… τα πάντα για να οδηγήσει την ομάδα του στο comeback, υπογράφοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση με 37 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ.