Ο Έντουαρντς δεν μπόρεσε να βοηθήσει την Μινεσότα στην 4η περίοδο, με τους Θάντερ να του περνάνε... χειροπέδες.

Οι Θάντερ επικράτησαν εύκολα των Τίμπεργουλβς στο Game 1 των τελικών Δύσης έτσι έκαναν το 1-0. Ο σταρ των λύκων, Άντονι Έντουαρντς δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του όπως θα ήθελε. Δεν βρέθηκε σε καλή βραδιά και μέτρησε 18 πόντους και 5/13 σουτ.

Εκεί που αξίζει να σταθεί κάποιος είναι η τέταρτη περίοδος. Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο έμεινε άποντος, με την άμυνα των Θάντερ να τον κλειδώνει. Στην πρώτη περίοδο είχε 7 πόντους, στη δεύτερη σημείωσε 6 και στην τρίτη μέτρησε 5.

Η Μινεσότα έχει ανάγκη τον ηγέτη της για το Game 2 της σειράς γιατί αν γίνει το 2-0, μετά το πράγμα θα δυσκολέψει αρκετούς για τους... λύκους από τη Μινεσότα. Ο Έντουαρντς πάντως είναι ένας παίκτης που δύσκολα κάνει δύο σερι κακά ματς.

The Thunder held Ant scoreless in the 4th 😳 pic.twitter.com/VmsJtigCy5