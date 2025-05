Ο Μάικ Μαλόουν μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο των Νάγκετς βρήκε νέα επαγγελματική στέγη ως ειδικός σύμβουλος στο ESPN ενόψει των τελικών της Δύσης στο ΝΒΑ.

Ο Μάικ Μαλόουν μπορεί να οδήγησε τους Ντένβερ Νάγκετς στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους το 2023, όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα φανταζόταν.

Μόλις τρία παιχνίδια πριν ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια στο NBA ο προπονητής αποτέλεσε παρελθόν από τον πάγκο της ομάδας με την οποία μεγαλούργησε, όμως δεν άργησε να έρθει η στιγμή να βρει τον νέο του ρόλο.

Συγκεκριμένα, ο Μάικ Μαλόουν θα έχει ρόλο αναλυτή και σχολιαστή στο ESPN στα παιχνίδια της σειράς των τελικών της Δύσης ανάμεσα στους Θάντερ και τους Τίμπεργουλβς και θα δίνει το «παρών» στο γήπεδο. Μάλιστα, η νέα του δουλειά ήρθε τη χρονική στιγμή που οι Νάγκετς αποκλείστηκαν από τους Τελικούς της Ανατολής από τους Θάντερ.

𝑵𝑬𝑾𝑺: Former Nuggets coach Michael Malone is joining ESPN's coverage for the Western Conference Finals 🍿 pic.twitter.com/KiW2CVEyZw