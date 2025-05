Ο Άαρον Γκόρντον θα αγωνιστεί κανονικά στον 7ο ημιτελικό με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ παρά τη θλάση που τον ταλαιπωρεί!

Απίστευτο και όμως... αληθινό! Αν και ο Άαρον Γκόρντον ταλαιπωρείται από θλάση β' βαθμού (!!) θα δώσει κανονικά το «παρών» στο Game 7 των ημιτελικών της Δύσης.

Αν και οι πρώτες εκτιμήσεις έλεγαν ότι ήταν απίθανο να αγωνιστεί, υπήρχε ένα μικρό παράθυρο στο να έκανε μια τελευταία δοκιμή πριν από το τζάμπολ του αγώνα με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Όπως ανέφεραν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Γκόρντον θα καταφέρει να αγωνιστεί σε αυτό το ματς αν και ο τραυματισμός του επιτάσσει αποχή μίας (τουλάχιστον) εβδομάδας.

Πριν από το τζάμπολ του αγώνα, ο Αμερικανός φόργουορντ έκανε ζέσταμα και τέθηκε στην διάθεση του προπονητή του γι' αυτό το ματς.

Aaron Gordon is moving pretty well in his usual pregame warmup pic.twitter.com/YUcLSpWKtp

Aaron Gordon tested out his hamstring for warmups and is confirmed AVAILABLE per team announcement 👏



(via @DNVR_Nuggets)pic.twitter.com/n8FIZ6tlIc