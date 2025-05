Ανοιχτό το ενδεχόμενο για χειρουργείο του Τζέιλεν Μπράουν, καθώς ο ίδιος τελείωσε τη σεζόν παίζοντας ενώ είχε υποστεί μερική ρήξη μηνίσκου.

Οι περυσινοί πρωταθλητές του NBA, έμειναν φέτος εκτός συνέχειας των playoffs στη φάση των ημιτελικών από τους Νιου Γιορκ Νικς, οι οποίοι πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση έχοντας πάρει τη σειρά με 4-2.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει το ESPN, υπάρχει ανησυχία στο «στρατόπεδο» των Σέλτικς καθώς ο Τζέιλεν Μπράουν αγωνιζόταν το τελευταίο διάστημα ενώ είχε υποστεί μερική ρήξη μηνίσκου.

Ο ίδιος τον τελευταίο μήνα της regular season είχε θέμα με πόνους ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να γίνουν οι εξετάσεις και θα αποφασιστεί αν θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ο 28χρονος περιφερειακός, στα φετινά playoffs μετρούσε κατά μέσο όρο από 22,1 πόντους με 7,1 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ σε 36,6 λεπτά εντός παρκέ. Πριν από μερικές ημέρες, ο επίσης σταρ των Σέλτικς, Τζέισον Τέιτουμ υπέστη ρήξη αχίλλειου τένοντα.

