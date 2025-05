Τα σενάρια για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν πάρει... φωτιά, με τον Τζιμ Οουζάρσκι ωστόσο, insider των Μπακς, να θεωρεί πως ο Greak Freak δεν θα φύγει από τους Μπακς με trade.

Η σεζόν για τους Μιλγουόκι Μπακς ολοκληρώθηκε μόλις στον πρώτο γύρο των playoffs του NBA. Με αυτόν τον τρόπο τα «Ελάφια» έμειναν για μία ακόμη σεζόν μακριά από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, κάτι το οποίο έχει «φουντώσει» τα σενάρια για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα.

Μπορεί, σύμφωνα με τα όσα μεταφέρουν δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, διάφορες ομάδες να έχουν εμφανιστεί ως πιθανοί προορισμοί για τον Έλληνα σταρ, ωστόσο ο insider των Μπακς Τζιμ Οουζάρσκι, δήλωσε ότι όλα αυτά τα σενάρια δεν είναι ρεαλιστικά.

«Πρώτον: Ο Γιάννης δεν θα γίνει trade αυτό το καλοκαίρι.

Δεύτερον: Όλες αυτές δεν είναι "σέξι" επιλογές, δηλαδή μη ρεαλιστικές συζητήσεις. Θα ζητήσει ένα ακόμη supermax (συμβόλαιο). Οπότε, ναι, οι πραγματικοί μηχανισμοί του είναι πολύ πολύ ογκώδεις για τις ομάδες».

