Φαίνεται πως οι σεναριογράφοι του WWE βλέπουν... μπροστά και ήξεραν ότι θα έρθει η κόντρα στου Μπράνσον με τον Χαλιμπέρτον στη μεγάλη σκηνή των playoffs.

Οι Νικς... καθάρισαν τους Σέλτικς και έκλεισαν εισιτήριο με τους τους Πέισερς στους τελικούς Ανατολής. Η Νέα Υόρκη επιστρέφει σε τελικούς Ανατολής για πρώτη φορά μετά το 2000, τότε που είχε χάσει πάντως από την Ιντιάνα. Από την άλλη οι Πέισερς για δεύτερη σερί σεζόν θα παίξουν τελικούς περιφέρειας.

Έτσι θα έχουμε μια μάχη δύο σπουδαίων γκαρντ της νέας εποχής του ΝΒΑ, του Τζέιλεν Μπράνσον με τον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον. Μια μάχη που φαίνεται πως... είχαν προβλέψει οι σεναριογράφοι του Smackdown. Οι σταρ των δύο ομάδων είχαν εμφανιστεί σε επεισόδιο του show για το wrestling στα τέλη Ιούνη του 2024. Μάλιστα ο Χαλιμπέρτον πήρε μια σιδερογροθιά και ο Μπράνσον μια καρέκλα για να τη χρησιμοποιήσουν σαν όπλο για το σενάριο.

O Xαλιμπέρτον συμμάχησε με τον Λόγκαν Πολ και ο Μπράνσον με τον LA Knight! Δείτε τι έγινε!

WWE writers COOKED with Hali and Brunson a year ago ✍️🔥



Now, they're facing off in the ECF 🍿 pic.twitter.com/6IMy2egolH