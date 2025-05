Οι Νάγκετς κοντράρονται με τους Θάντερ εκτός έδρας (18/5, 22:30) στο καθοριστικό Game 7 και ο Άαρον Γκόρντον είναι αμφίβολος.

Σε... αναμμένα κάρβουνα οι Νάγκετς. Το Ντένβερ θα παίξει στην έδρα των Θάντερ (18/5, 22:30) το καθοριστικό Game 7 και ένας από τους... πυλώνες της ομάδας είναι αμφίβολος για την αναμέτρηση.

Ο λόγος για τον Άαρον Γκόρντον που μετά τον Γιόκιτς, είναι το Νο.2 στην πορεία του Ντένβερ μέχρι εδώ. Ο εντυπωσιακός dunker έκανε εξετάσεις την Παρασκευή και έχει υποστεί θλάση στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο, κάτι που κάνει αμφίβολη και δύσκολη τη συμμετοχή του στο Game 7.

Ο Γκόρντον εντυπωσιάζει στην postseason έχοντας 16.8 πόντους και 7.3 ριμπάουντ ανά ματς και οι Νάγκετς αν τον στερηθούν θα ψάξουν ένα θαύμα κόντρα στην Οκλαχόμα.

