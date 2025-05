Λίγο πριν το φινάλε στο game 6 των Νάγκετς με τους Θάντερ, ο Άαρον Γκόρντον φάνηκε πως τραυματίστηκε, σπέρνοντας ανησυχία στο «στρατόπεδο» της ομάδας από το Ντένβερ.

Οι Νάγκετς κατάφεραν να επικρατήσουν με 119-107 των Θάντερ και με αυτόν τον τρόπο παρέμειναν «ζωντανοί» στη σειρά των ημιτελικών της Δύσης και ετοιμάζονται πλέον για το κρίσιμο και καθοριστικό Game 7.

Λίγο πριν το τέλος του Game 6 ωστόσο, η ομάδα από το Ντένβερ είδε τον Άαρον Γκόρντον να κουτσαίνει ύστερα από μία διεκδίκηση της μπάλας. Αυτό φυσικά προκάλεσε ανησυχία στο «στρατόπεδο» των πρωταθλητών του 2023.

Aaron Gordon may have gotten injured because the refs failed to call an incredibly obvious foul on Chet Holmgren pic.twitter.com/a8M3vsAnJe

Ο ίδιος στις δηλώσεις του, προσπάθησε να ηρεμήσει τους φιλάθλους των Νάγκετς καθώς όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Νιώθω εντάξει. Θα δούμε. Θα αρχίσω θεραπεία και θα σιγουρέψω ότι θα είμαι έτοιμος για το Game 7».

Aaron Gordon on his hamstring:



“I feel ok. We’ll see. I’m going to start the recovery process now and make sure I’m getting ready for Game 7.”



Full presser ⬇️⬇️ pic.twitter.com/0QaNEIwsJG