Οι Ατλάντα Χοκς βρίσκονται σε αναζήτηση του νέου τους προέδρου, με τον Άλεξ Σαράτση, των εκ ατζέντηδων του Γιάννη Αντετοκούνμπο, να είναι στους υποψηφίους.

Οι Ατλάντα Χοκς συνεχίζουν την αναζήτηση του προέδρου των basketball operations, με τον Μασάι Ουτζίρι να είναι το πρώτο όνομα που βγήκε στην δημοσιότητα, όμως ο Marc Stein βάζει ακόμη ένα όνομα στην εξίσωση, το οποίο μάλιστα έχει και ελληνικό ενδιαφέρον.

Ο λόγος για τον Άλεξ Σαράτση. Ο συνυπεύθυνος της Octagon, εταιρία που εκπροσωπεί τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Μπαμ Αντεμπάγιο, τον Στεφ Κάρι και πολλούς ακόμη σταρ σε NBA και Euroleague.

Per @TheSteinLine:



- The Atlanta Hawks have interest in trying to hire Toronto's Masai Ujiri as their new president of basketball operations.



- One agent to emerge as a potential candidate with the Hawks, league sources say, is Octagon's Alex Saratsis, who represents… pic.twitter.com/x1lNBpHrgu