Ο Έτορε Μεσίνα επιστρέφει στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη και στο επιτελείο των Χοκς.

Στο ΝΒΑ θα βρίσκεται τη νέα σεζόν ο Έτορε Μεσίνα. Ο πολύπειρος Ιταλός που τελευταία του δουλειά στην προπονητική ήταν η Αρμάνι, θα βρίσκεται στο επιτελείο των Χοκς.

Ο Μεσίνα θα πάρει τη θέση του συμβούλου της ομάδας και veteran executive. Θα είναι δίπλα στον head coach Κουίν Σνάιντερ σε μια έποχη που τα γεράκια έχουν μπόλικο ταλέντο με τους Τζέιλεν Τζόνσον και Ντάισον Ντάνιελς να δεσπόζουν και να έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους.

Ο Μεσίνα επιστρέφει στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, αφού από το 2014 μέχρι το 2019 ήταν assistant του Πόποβιτς στους Σπερς, ενώ διετέλεσε σύμβουλος στους Λέικερς την αγωνιστική περίοδο 2011-12.

Κορυφαίες του στιγμές στη Euroleague οι δύο κατακτήσεις με την ΤΣΣΚΑ και οι δύο με τη Βίρτους Μπολόνια.