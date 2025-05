Tσαρλς Μπάρκλεϊ και Ντουάιτ Χάουαρντ θέλουν να μείνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για πάντα στο Μιλγουόκι.

Για άλλη μια φορά οι Μπακς απέτυχαν στα playoffs και έμειναν εκτός συνέχειας από τους Πέισερς παρά το... κουβάλημα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για άλλη μια φορά. Σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια ο Greek Freak έχει ανοιχτά τα χαρτιά του για το μέλλον και δεν έχει πάρει την απόφαση του ακόμα αλλά για πρώτη φορά στην καριέρα του, είναι ανοιχτός στο αν θα μείνει στο Μιλγουόκι ή θα παίξει κάπου αλλού.

Η New York post από την πλευρά της ανέφερε πως οι Νετς είναι μια από τις ομάδες που τσεκάρουν με θερμό τρόπο την κατάσταση. Το Μπρούκλιν είναι η ομάδα με τον περισσότερο χώρο στο salary cap με 50 εκατομμύρια διαθέσιμα, αλλά και 31 μελλοντικά picks και 15 picks πρώτου γύρου.

Θέση για το θέμα πήρε τόσο ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ όσο και ο Ντουάιτ Χάουαρντ που έδειξαν πως είναι υπέρ της παραμονής του Γιάννη στο Μιλγουόκι. «Δεν χρειάζεται να μετακινηθεί. Θα ήθελα πολύ να τον δω να περνάει ολόκληρη την καριέρα του στο Μιλγουόκι», είπε ο Sir Charles.

Από την πλευρά του ο Χάουαρντ τόνισε: «Είναι στο Μιλγουόκι για πάντα, οπότε αν φύγει θα αφήσω μια πίκρα στους οπαδούς της ομάδας», προσθέτοντας πως εκείνος βρέθηκε σε ανάλογη θέση στο παρελθόν. Μάλιστα με tweet τον προέτρεψε να μην φύγει.

"He don't have to move. I would love to see him spend his entire career in Milwaukee" 🗣️ Chuck has thoughts on the narrative shifts involving ring culture and team loyalty

"He's been in Milwaukee forever, so just leaving is gonna leave a sour taste in all the fans' mouth[s]." 🗣️



As someone in a similar position in the past, Dwight gives direct advice to Giannis 👀 https://t.co/e1RjkneeGI pic.twitter.com/f1PrJkXjGU