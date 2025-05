Ασπίδα ΛεΜπρόν για Χαλιμπέρτον: «Πού είναι οι βλάκες που τον έλεγαν υπερτιμημένο;»

O ΛεΜπρόν Τζέιμς ύψωσε... ασπίδα προστασίας στον Ταϊρίς Χαλιμπερτον και έκραξε τους επικριτές του.

Πριν από λίγο καιρό το Αthletic παρουσίασε ένα poll στο οποίο 90 παίκτες του ΝΒΑ που δεν κατονομάστηκαν ψήφισαν για τον πιο υπερτιμημένο παίκτη της λίγκας. Στην κορυφή των επιλογών βρέθηκε ο Χαλιμπέρτον, αφού τον ψήφισαν οι 13 από τους 90, δηλαδή ποσοστό 14.4%, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Ρούντι Γκομπέρ.

Σίγουρα ένα άδικο και πολύ σκληρό αποτέλεσμα για ένα παιδί που εξελίσσεται συνεχώς και αποτελεί ηγέτη των Πέισερς τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να είχε κάποια σκαμπανεβάσματα μέσα στη regular season, αλλά στην postseason ήταν εντυπωσιακός και οδηγώντας την ομάδα του σε προκρίσεις επί των Μπακς και των Καβς με 4-1.

Ο Ταϊρίς χρησιμοποίησε το poll σαν κίνητρο και έδωσε τις απαντήσεις του στο γήπεδο, κλείνοντας πολλά στόματα που τον ψήφισαν. Και ήρθε και ο ΛεΜπρόν για να τον υποστηρίξει με ανάρτηση του.

«Ο Χάλι τα βάζει. Πού είναι αυτοί οι βλάκες που τον έλεγαν υπερτιμημένο; Έκλεισαν το στόμα τους. Αυτό το παιδί είναι ΚΑΛΟ και, ακόμα περισσότερο, κάποιος που όλοι θα λάτρευαν να παίζουν μαζί του!», έγραψε ο Βασιλιάς.

Hali fkn hooping!!!! Where the lames who said he was overrated??!! Quiet as hell. That boy NICE and even more someone everyone would love to play with! 🧠 🏀 @mindthegamepod