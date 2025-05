Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον με μια κίνηση προς το τέλος του ματς θέλησε να πικάρει το κοινό του Κλίβελαντ.

Τον είχαν ψηφίσει ως τον πιο υπερτιμημένο παίκτη αλλά ο Ταϊρίς Χαλίμπέρτον απαντά στο γήπεδο και για δεύτερη σερί σεζόν οδηγεί τους Πέισερς σε τελικούς Ανατολής. Ο ηγέτης της Ιντιάνα είχε 31 πόντους, 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ, με την ομάδα του να επιστρέφει από το -19 και να παίρνει την πρόκριση.

Οι φίλαθλοι των Καβς φώναζαν «υπερτιμημένος, υπερτιμημένος» σε ορισμένες περιπτώσεις που σούταρε βολές και εκείνος δεν το ξέχασε και τους απάντησε στο τέλος. Μετά από ένα τρίποντο του Τέρνερ από τη γωνιά, ο Χαλιμπέρτον... χαιρέτησε όλο τον κόσμο του Κλίβελαντ σαν να τους λέει «σας έστειλά διακοπές, αντίο».

Ένας παίκτης που άκουσε πολλά, τον υποτίμησαν, αλλά το χρησιμοποίηση σαν καύσιμο για να βγει στη... σκηνή και να οδηγήσει τους Πέισερς στους τελικούς περιφέρειας με τις εμφανίσεις του.

THE DAGGER FROM TURNER 🔥



THE WAVE FROM HALIBURTON 👋



THE PACERS ELIMINATE THE CAVS‼️ pic.twitter.com/NMf2QA0WTE