ΝΒΑ: Όταν η ομάδα που χάνει σπουδαίο παίκτη κερδίζει την λοταρία

Οι Μάβερικς δεν είναι η μοναδική ομάδα που χάνει ένα σημαντικό παίκτη (Ντόντσιτς) και λίγο καιρό μετά κερδίζει την draft lottery.

Πριν από λίγους μήνες ο Νίκο Χάρισον, GM των Μάβερικς προχώρησε σε μια κίνηση που σόκαρε πολλούς, κάνοντας ανταλλαγή τον Ντόντσιτς για να πάρει τον Ντέιβις. Και πριν λίγες ώρες το Ντάλας κέρδισε τη λοταρία και όπως όλα δείχνουν θα διαλέξει τον Kούπερ Φλαγκ.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ομάδα που χάνει έναν σπουδαίο παίκτη, κερδίζει την επόμενη λοταρία. Το 2010 οι Καβς έχασαν ελεύθερο τον ΛεΜπρόν που πήγε στους Χιτ και κέρδισαν το Νο.1 στη λοταρία διαλέγοντας τον Ίρβινγκ.

Το 2011 ο Κρις Πολ των Πέλικανς πήγε στους Κλίπερς με ανταλλαγή και οι πελεκάνοι κέρδισαν το Νο.1 στη λοταρία για να πάρουν τον Ντέιβις. Το 2019 οι Πέλικανς έχασαν τον Ντέιβις με ανταλλαγή που πήγε Λέικερς και λίγο μετά κέρδισαν τη draft lottery για να αποκτήσουν τον Ζάιον.

Για να φτάσουμε στη φετινή σεζόν που ο Ντόντσιτς έφυγε από το Ντάλας για τους Λέικερς με ανταλλαγή και οι Μάβερικς πήραν τη λοταρία και την ευκαιρία να διαλέξουν πρώτοι.

After making big trades just months before the NBA draft lottery, these teams ended up winning it 🤯 pic.twitter.com/9Ta0d7PXmc