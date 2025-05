Ο Μάικλ Τζόρνταν επιστρέφει στο NBA από το πόστο του... αναλυτή για το NBC.

Όπως έκανε γνωστό με επίσημη ανακοίνωσή του το NBC, ο Μάικλ Τζόρνταν επιστρέφει στην συναναστροφή του με το NBA καθώς ο θρυλικός παίκτης των Σικάγο Μπουλς ανέλαβε πόστο στο μεγάλο αμερικανικό μέσο!

Πέρασαν 22 χρόνια από την τελευταία φορά όπου ο MJ έπαιξε για τελευταία φορά στα παρκέ του NBA, με τη φανέλα των Γουάσινγκτον Γουίζαρντς κόντρα στους Φιλαδέφεια Σίξερς, ωστόσο ο 62χρονος πλέον θρύλος θα μπει ξανά στην καθημερινότητα της λίγκας.

Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του το μεγάλο αμερικανικό μέσο: «Μία θρυλική προσθήκη στην ομάδα μας! Με ενθουσιασμό καλωσορίζουμε τον Μάικλ Τζόρνταν στον ρόλο του ειδικού συνεργάτη για το NBA, στο NBC και στο Peacock».

Ο άνθρωπος που καθόρισε μία ολόκληρη εποχή στον παγκόσμιο αθλητισμό, φαίνεται πως θα έχει τον ρόλο του αναλυτή σε σημαντικούς αγώνες του πρωταθλήματος.

A legendary addition to our team!



We’re thrilled to welcome Michael Jordan as a special contributor to the NBA on NBC and Peacock. pic.twitter.com/Pjsq8tokfi