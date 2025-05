Ξέσπασμα Γκριν: «Η προσπάθεια να με παρουσιάζουν συνεχώς ως τον "θυμωμένο μαύρο" είναι εξοργιστική» (vid)

Ξέσπασε κατά της διαιτησίας ο Ντρέιμοντ Γκριν μετά τη βαριά ήττα των Γουόριορς στη Μινεσότα.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς γνώρισαν βαριά ήττα με 117–93 από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο Game 2 των ημιτελικών της Δύσης, με τους «Λύκους» να ισοφαρίζουν τη σειρά σε 1–1.

Μετά το φινάλε του αγώνα, ο Ντρέιμοντ Γκριν δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του για το αποτέλεσμα και ξέσπασε στα αποδυτήρια για τον τρόπο που τον στοχοποιούν όλα αυτά τα χρόνια, μέσω της διαιτησίας.

«Δεν είμαι ένας θυμωμένος μαύρος άντρας», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Είμαι ένας επιτυχημένος, μορφωμένος μαύρος άντρας, με υπέροχη οικογένεια. Και είμαι εξαιρετικός στο μπάσκετ, πολύ καλός σε αυτό που κάνω. Η προσπάθεια να με παρουσιάζουν συνεχώς ως τον "θυμωμένο μαύρο" είναι εξοργιστική. Έχω κουραστεί, είναι γελοίο», είπε σε έντονο ύφος και αποχώρησε χωρίς να προσθέσει κάτι άλλο.

Draymond Green just wanted to give one quick postgame statement: “The agenda to continue to keep making me look like an angry black man is crazy. I’m sick of it. It’s ridiculous.” pic.twitter.com/ay7TLFhjWL