Ο Μπάντι Χιλντ κατάφερε να βγει στο παρκέ με λάθος σορτσάκι και αποποιήθηκε των ευθυνών του, ρίχοντάς το φταίξιμο στον Τζίμι Μπάτλερ.

Μπορεί οι Γουόριορς να αγωνιούν για την κατάσταση του Στεφ Κάρι, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με τους Τίμπεργουλβς, στο Game 1 των ημιτελικών της Δύσης, ωστόσο το κλίμα στα αποδυτήριά τους φαίνεται πως είναι στα καλύτερά του.

Και αυτό λόγω των Τζίμι Μπάτλερ και Μπάντι Χιλντ, με τους δύο να δίνουν ένα σόου μετά το viral σκηνικό του δεύτερου με το σορτσάκι. Τι συνέβη ακριβώς; Ο Χιλντ μπήκε στο παρκέ με λάθος σορτσάκι και έπρεπε να πάει να το αλλάξει άμεσα. Ζητώντας μάλιστα από τους διαιτητές να διακόψουν για λίγο την αναμέτρηση, κάτι που φυσικά δεν μπορούσε να γίνει.

Warriors-Wolves game was delayed because Buddy Hield was wearing the wrong shorts and had to go change 😭 pic.twitter.com/FqjzYbS8SS

Ο Γκάρι Πέιτον Τζ. πήρε τη θέση του και μόλις ο Χιλντ άλλαξε, επέστρεψε από τα αποδυτήρια στο παρκέ.

Φυσικά το γεγονός δεν έμεινε ασχολίαστο στη συνέντευξη Τύπου. Ο Μπάτλερ αποθέωσε τον Χιλντ για την εμφάνισή του, αλλά τόνισε πως έκανε κάτι... χαζό στο ξεκίνημα, αναφερόμενος στο σορτσάκι.

Η απάντηση του Χιλντ; «Ο Μπάτλερ το άλλαξε, είναι δικό του φταίξιμο. Μου είπε ότι είναι το σωστό και να το φορέσω» ανέφερε ο φόργουορντ των Γουόριορς. Που έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του με 24 πόντους στο «διπλό» των «πολεμιστών».

"Jimmy switched them out, and that's what happened."



Buddy Hield says Jimmy Butler is at fault for his wardrobe mishap 😂



(via @NBCSWarriors)pic.twitter.com/drvckwYxDR