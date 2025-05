Λέοναρντ για Πόποβιτς: «Μου έδειξε πως να κερδίζω, εκτιμώ όσα έκανε για μένα» (vid)

Ο Καουάι Λέοναρντ αποθέωσε τον Γκρεγκ Πόποβιτς μετά τον αποκλεισμό των Κλίπερς από τους Νάγκετς.

Οι Κλίπερς ήταν κατώτεροι των περιστάσεων και αποκλείστηκαν από τους Νάγκετς. Ωστόσο ο Καουάι Λέοναρντ παρά την στεναχώρια του, δεν γινόταν να μην αναφερθεί στον τεράστιο Γκρεγκ Πόποβιτς, o oποίος μετά από 29 ολόκληρα χρόνια, δεν θα είναι πλέον προπονητής των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο Pop... έφτιαξε σαν παίκτη τον Λέοναρντ και τον έκανε αυτό που είναι σήμερα, με τους δύο να πανηγυρίζουν παρέα το πρωτάθλημα του 2014 στο Σαν Αντόνιο.

«Ο Πόποβιτς μία εκπληκτική πορεία. Ήταν προπονητής μέχρι το σημείο που πλέον δεν μπορούσε. Αυτό φανερώνει πόσα έδωσε στο μπάσκετ, την αφοσίωσή του και την αγάπη του στο παιχνίδι. Εκτιμώ όσα έκανε για μένα. Όταν ήρθα στο ΝΒΑ, μου έδειξε πως να κερδίζω, με βοήθησε να χτίσω τα θεμέλιά μου. Θέλω να του δώσω συγχαρητήρια για την καριέρα του και εύχομαι να μείνει υγιής», ανέφερε ο Klaw στη συνέντευξη Τύπου.

"I appreciate everything he has done for me... he helped build my foundation and showed me how to win."



Kawhi Leonard reflects postgame on his former coach, the legendary Gregg Popovich 👏👏 pic.twitter.com/bWkrJjvxCT