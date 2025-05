Ο Γκρεγκ Πόποβιτς αποχαιρέτησε τα παρκέ αφήνοντας πίσω του μία τεράστια κληρονομιά και το Gazzetta θυμάται μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του θρυλικού προπονητή των Σπερς αυτά τα χρόνια.

Αδιαμφισβήτητα είναι το τέλος μίας ολόκληρης εποχής στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Ο θρυλικός Γκρεγκ Πόποβιτς ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσει τα παρκέ και να αφήσει φτωχότερο το NBA και φυσικά τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο κόουτς Ποπ δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι ορισμός της έκφρασης «ένα όνομα, μια ιστορία». Ήρθε στο Σαν Αντόνιο ως βοηθός πριν 38 χρόνια και από το 1996 και έπειτα, ανέλαβε με δική του πρωτοβουλία χρέη πρώτου προπονητή στις 10 Δεκεμβρίου του 1996, καθώς είχε αναβαθμιστεί σε team manager και πρόεδρο της ομάδας απολύοντας τον τότε προπονητή, Μπομπ Χιλ. Δημιούργησε έναν μύθο γύρω από το όνομά του και το συνέδεσε με την ιστορία των Σπερς μια για πάντα. Εξάλλου είναι ο μακροβιότερος και ο πολυνίκης προπονητής στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, ενώ στο παλμαρέ του έχει και πέντε πρωταθλήματα με τα σπιρούνια.

Το πρώτο του δαχτυλίδι το κέρδισε το 1999 απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς. Το… κοντέρ κατέγραψε συνολικά πέντε πρωταθλήματα σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες για τον σύλλογο που δημιούργησε τη δική του «δυναστεία» (1999, 2003, 2005, 2007, 2014). Μάλιστα, η 11η Μαρτίου του 2022 αποτελεί milestone στην καριέρα του, καθώς τότε αναδείχθηκε ο κορυφαίος προπονητής όλων των εποχών σε νίκες στην ιστορία του NBA, με τους Σπερς να νικούν τη Γιούτα με 104-102 για την 1.336η νίκη της πορείας του - μία παραπάνω από το προηγούμενο ρεκόρ του Ντον Νέλσον. Οι συνολικές του νίκες πλέον φτάνουν τις 1.422.

H άφιξη του Τιμ Ντάνκαν στο Σαν Αντόνιο έμελλε να αλλάξει την ιστορία των Σπερς, ενώ ο ίδιος συνδέθηκε τόσο πολύ με τον Πόποβιτς με πολλούς να τους αποκαλούν αδερφές ψυχές.

Το καλοκαίρι του 1997, αφού ο Ντάνκαν επιλέχθηκε ως νούμερο ένα στο ντραφτ από τους Σπερς, ο Ποπ πέταξε στο νησί Σεντ Κρουά της Καραϊβικής για να επισκεφτεί τον νεαρό ψηλό της ομάδας του. Όταν συναντήθηκαν, ο... Τίμι πήγε τον προπονητή του βόλτα στον ωκεανό. Οι δυο τους συνδέθηκαν χάρη στην αγάπη τους για το νερό και τελικά συζήτησαν για τη ζωή, τις προτεραιότητές τους και άλλα θέματα εκτός μπάσκετ. Από αυτό το ταξίδι, δημιουργήθηκε ένας άρρηκτος δεσμός.

Ο δεσμός που είχαν ο Ποπ και ο Τίμι Ντι μεταφράστηκε και στο γήπεδο, όπου κέρδισαν μαζί πέντε πρωταθλήματα και έφτασαν έξι φορές στους τελικούς του NBA.

Ο Πόποβιτς έχει πει φράσεις που έχουν γράψει ιστορία και μερικές φορές ήταν σκληρός με τους δημοσιογράφους. Ένα κλασικό παράδειγμα του Πόποβιτς είναι αυτή η... ατάκα, που αποτυπώθηκε από το TNT κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ των Σπερς στη σειρά playoffs του NBA το 2012 με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Μπορεί ο Γκρεγκ Πόποβιτς να μην είναι γνωστός για την... παιχνιδιάρικη διάθεσή του, όμως καμιά φορά έκανε την εξαίρεση. Μία από αυτές τις εξαιρέσεις ήταν όταν αποφάσισε να τρολάρει τον Σακίλ Ο'Νιλ με φάουλ στα πρώτα πέντε δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, μιας και ο θηριώδης σέντερ δε φημιζόταν για την ικανότητά του από τη γραμμή της «φιλανθρωπίας». Η αντίδρασή του μόλις έγινε αντιληπτό αυτό που έγινε... ανεκτίμητη!

Κατά τη διάρκεια ενός εντός έδρας αγώνα εναντίον των Κλίπερς τον Νοέμβριο του 2023, ο Πόποβιτς άρπαξε ένα μικρόφωνο την ώρα που ο Καουάι Λέοναρντ εκτελούσε βολές για να πει στους οπαδούς των Σπερς να σταματήσουν να γιουχάρουν τον πρώην παίκτη της ομάδας. Ο Λέοναρντ είχε αναδειχθεί MVP των τελικών του 2014 με τα «σπιρούνια», όμως οι φίλαθλοι της ομάδας είχαν ακόμη πικρία εξαιτίας της φυγής του από το Σαν Αντόνιο.

Ο Πόποβιτς δεν επρόκειτο να επιτρέψει όμως τέτοιες συμπεριφορές και είπε χαρακτηριστικά: «Παρακαλώ σταματήστε όλες τις αποδοκιμασίες και αφήστε αυτούς τους τύπους να παίξουν. Δεν έχει επίπεδο, δεν είναι αυτό που είμαστε. Ξεχάστε τις αποδοκιμασίες».

Throwback to Gregg Popovich telling fans to stop booing Kawhi Leonard. Now, he’s officially stepping down as Spurs head coach. Thank you for everything, Coach 🙌



(via @NBA ) pic.twitter.com/jgfVMk7dSj