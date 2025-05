Μετά από 29 ολόκληρα χρόνια, ο Γκρεγκ Πόποβιτς δεν θα είναι πλέον προπονητής των Σαν Αντόνιο Σπερς. Ποιος είναι ο νέος ρόλος που αναλαμβάνει στην ομάδα;

Τέλος εποχής στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, καθώς μία νέα σελίδα γράφεται στην ιστορία των Σαν Αντόνιο Σπερς.

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς μετά από 29 χρόνια στον πάγκο της ομάδας (από το 1996) και μετά από πέντε δαχτυλίδια (το 1999, το 2003, το 2005, το 2007 και το 2014) και τρια βραβεία προπονητή της χρονιάς, ήρθε η ώρα να αποσυρθεί, καθώς υπέστη ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο στις 2 Νοεμβρίου και δεν επέστρεψε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ο βοηθός προπονητή Μιτς Τζόνσον ανέλαβε για να οδηγήσει το Σαν Αντόνιο σε ένα ρεκόρ 31-45 υπό την ηγεσία του και τελικώς θα αποτελέσει τον διάδοχο του κόουτς Ποπ.

Breaking: The San Antonio Spurs are hiring assistant Mitch Johnson as the franchise's next head coach, sources tell ESPN. Johnson has been an assistant in Spurs program for a decade, took over as interim coach in November – and now earns job as Gregg Popovich's successor. pic.twitter.com/43tpK5gEA9