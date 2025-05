Ο Άντονι Έντουαρντς έχει μετατραπεί σε legend killer τις τελευταίες δύο σεζόν στην postseason, με τελευταίο... θύμα τον ΛεΜπρόν.

Άντονι Έντουαρντς ή αλλιώς... Legend killer. Δεν είναι καθόλου υπερβολή. Ο σταρ της Μινεσότα αποκλείει θρύλους του αθλήματος από τα playoffs τις τελευταίες δύο σεζόν. ΛεΜπρόν, Ντουράντ και Γιόκιτς που θεωρούνται ήδη θρύλοι με τα επιτεύγματα, αλλά και τον Ντόντσιτς που θα ανήκει σε αυτήν την κατηγορία σύντομα (εκεί που θα βρίσκεται αν συνεχίσει έτσι και ο Έντουαρντς.

Ο σταρ των λύκων κάνει... θόρυβο στις δύο τελευταίες postseason. Στον πρώτο γύρο του 2024... σκούπισε τον Κέβιν Ντουράντ και τους Σανς με 4-0. Στη συνέχεια στους ημιτελικούς Δύσης πέταξε εκτός τον Γιόκιτς και τους Νάγκετς, τους πρωταθλητές του 2023 με 4-3.

Για να φτάσουμε στη φετινή σεζόν όπου ενώ οι Λέικερς ήταν κατά πολλούς το φαβορί της σειράς, οι Τίμπεργουλβς τα έφεραν όλα τούμπα. Ο Αntman και η παρέα του τους... καθάρισαν με 4-1 και έκλεισαν θέση στον επόμενο γύρο.

ANT THE LEGEND KILLER: Anthony Edwards knocked out FOUR different legends in three different instances over the last two postseason 😳



2024 First Round: Swept Kevin Durant & the Phoenix Suns, 4-0 ❌

2024 WCSF: Knocked out Nikola Jokic & the Denver Nuggets, 4-3 ❌



2025 First… pic.twitter.com/CHbIjVubiK