Χαλιμπέρτον: Η εκδίκηση του... υπερτιμημένου (vids)

O Tαϊρίς Χαλιμπέρτον χρησιμοποίησε ως... καύσιμο μια πρόσφατη ψηφοφορία για τον πιο υπερτιμημένο στη λίγκα. Το Gazzetta γράφει για τον ηγέτη των Πέισερς.

Άξιζε το όλο χειροκρότημα για τα όσα έκανε στη σειρά με τους Μπακς, ωστόσο ο πατέρας του με τη συμπεριφορά του απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο του έκλεψε τη δόξα για τον λάθος τρόπο.

Ωστόσο ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον αξίζει όλα τα... λουλούδια για την μεγαλειώδη παράσταση του σε άλλο ένα ματς της σειράς. Δεν είναι μόνο το νικητήριο καλάθι του. Είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται το μπάσκετ και αποτελεί τον νέο Point God της λίγκας. Το Gazzetta αποθεώνει τον σταρ των Πέισερς.

Just ONE WEEK AGO Haliburton's peers voted him the MOST OVERRATED PLAYER in the NBA 👀 Today, he hit the game-winner to eliminate the Bucks and advance in the playoffs 🔥 pic.twitter.com/Cv7MREZIFY

Πριν από περίπου μια εβδομάδα το Αthletic παρουσίασε ένα poll στο οποίο 90 παίκτες του ΝΒΑ που δεν κατονομάστηκαν ψήφισαν για τον πιο υπερτιμημένο παίκτη της λίγκας. Στην κορυφή των επιλογών βρέθηκε ο Χαλιμπέρτον, αφού τον ψήφισαν οι 13 από τους 90, δηλαδή ποσοστό 14.4%, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Ρούντι Γκομπέρ.

Σίγουρα ένα άδικο και πολύ σκληρό αποτέλεσμα για ένα παιδί που εξελίσσεται συνεχώς και αποτελεί ηγέτη των Πέισερς τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να είχε κάποια σκαμπανεβάσματα μέσα στη regular season, αλλά στην postseason ήταν εντυπωσιακός και clutch οδηγώντας την ομάδα του στην πρόκριση επί των Μπακς με 4-1. Έβαλε και το... κερασάκι στην τούρτα με το νικητήριο καλάθι του στην παράταση στο Game 5.

Ο Ταϊρίς χρησιμοποίησε το poll σαν κίνητρο και έδωσε τις απαντήσεις του στο γήπεδο, κλείνοντας πολλά στόματα που τον ψήφισαν. Είναι η εκδίκηση του... υπερτιμημένου!

Tyrese Haliburton is the first player in the last 20 years to record 12+ assists in each of the first two games of a postseason 🤯



The last to do so was Steve Nash in 2005. pic.twitter.com/Fgi3IcUUVA