Μπάτλερ: «Θα... πέθαινα για τους συμπαίκτες μου, η χαρά μου επέστρεψε» (vid)

O Tζίμι Μπάτλερ έδειξε για άλλη μια φορά πόσο απολαμβάνει το μπάσκετ στο Μαϊάμί

Oι Γουόριορς έκαναν το 3-1 στη σειρά με τους Ρόκετς και πλέον θα πάνε στο Χιούστον για να τελειώσουν τη δουλειά και να περάσουν στους ημιτελικούς Δύσης.

ο Τζίμι Μπάτλερ κουβάλησε σε άλλο ματς στην καριέρα του στα playoffs, αυτή τη φορά τους Γουόριορς, και μέτρησε 14 πόντους στην 4η περίοδο (από τους 27 συνολικά), όταν όλη η υπόλοιπη ομάδα μαζί είχε μόλις 13.

Μετά το τέλος το ματς αποθέωσε τους συμπαίκτες του και έδειξε πόσο όμορφα περνά στους... πολεμιστές. «Θα πέθαινα για τους συμπαίκτες μου. Ήταν τόσο διασκεδαστικό. Η χαρά μου επέστρεψε», είπε.

“I’D DIE FOR THESE GUYS! IT’S SO FUN. I GOR MY JOY BACK.”



Jimmy Butler after leading the Golden State Warriors to a crucial Game 4 WIN over Houston 💪



Buddy Hield: “What you gon’ do?”

Jimmy Butler: “Nothing on National TV.” 😂



Amazing to see Jimmy happy & hooping! pic.twitter.com/XWOC5mbltr