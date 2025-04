Ο Τζίμι Μπάτλερ έδειξε για άλλη μια φορά πως αποτελεί εκ των κορυφαίων performers στα playoffs.

Oι Γουόριορς έκαναν το 3-1 στη σειρά με τους Ρόκετς και πλέον θα πάνε στο Χιούστον για να τελειώσουν τη δουλειά και να περάσουν στους ημιτελικούς Δύσης.

Σε άλλο ένα ματς ο Τζίμι Μπάτλερ απέδειξε γιατί θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους performers στα playoffs τα τελευταία χρόνια. Ο Jimmy Buckets βγήκε μπροστά στην τέταρτη περίοδο στην οποία σημείωσε συνολικά 14 πόντους, από τους 27 που είχε στο ματς.

Είχε λίγο πάνω από τους μισούς πόντους των πολεμιστών στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, καθώς οι συμπαίκτες του όλοι μαζί είχαν μόλις 13. Ο Μπάτλερ ήταν clutch και οδήγησε την ομάδα του σε μια σπουδαία νίκη.

Jimmy Butler in 4Q: 14 PTS



Rest of Warriors: 13 PTS



