Κάρι: Ο Στεφ το έκανε ξανά κόντρα στο θηρίο Γουεμπανιάμα όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Ο Στεφ Κάρι ήταν εκπληκτικός κόντρα στους Σπερς του Γουεμπανιάμα και οι Γουόριορς επικράτησαν με 125-120 του Σαν Αντόνιο. Ο κορυφαίος σουτέρ του πλανήτη τελείωσε το ματς με 46 πόντους.
Μάλιστα για άλλη μια φορά έβαλε απίθανα σουτ μπροστά στον Γουεμπανιάμα που άπλωσε τα τεράστια χέρια του, αλλά ο Κάρι είναι και αυτός... εξωγήινος όπως ο Γάλλος. Θύμισε ορισμένα τρελά σουτ που έβαλε κόντρα στον Wemby στο μεγάλο ματς της Team USA κόντρα στη Γαλλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
This pic of Steph hitting a 3 over Wemby… just like the Olympics 😤 pic.twitter.com/31L59xdS4E— Bleacher Report (@BleacherReport) November 13, 2025
