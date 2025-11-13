Μνήμες Ολυμπιακών Αγώνων ξύπνησαν στο ματς των Γουόριορς με τους Σπερς, αφού ο Κάρι δεν... χαμπάριαζε ξανά από τα απλωμένα χέρια του Γουεμπανιάμα.

Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Ο Στεφ Κάρι ήταν εκπληκτικός κόντρα στους Σπερς του Γουεμπανιάμα και οι Γουόριορς επικράτησαν με 125-120 του Σαν Αντόνιο. Ο κορυφαίος σουτέρ του πλανήτη τελείωσε το ματς με 46 πόντους.

Μάλιστα για άλλη μια φορά έβαλε απίθανα σουτ μπροστά στον Γουεμπανιάμα που άπλωσε τα τεράστια χέρια του, αλλά ο Κάρι είναι και αυτός... εξωγήινος όπως ο Γάλλος. Θύμισε ορισμένα τρελά σουτ που έβαλε κόντρα στον Wemby στο μεγάλο ματς της Team USA κόντρα στη Γαλλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες.