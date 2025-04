Ο Λίλαρντ υπέστη νέο τραυματισμό κατά τη διάρκεια του Game 4 με τον προπονητή των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, να δηλώνει πως δεν είναι ενθαρρυντική η κατάσταση.

Οι Μιλγουόκι Μπακς υποδέχτηκαν τους Ιντιάνα Πέισερς, σε ένα παιχνίδι όπου οι φιλοξενούμενοι πέρασαν νικηφόρα με 123-109 και έφτασαν τη σειρά των playoffs στο 3-1.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου, τα «ελάφια» είδαν τον Ντέμιαν Λίλαρντ να πέφτει στο παρκέ με πόνους στο αριστερό πόδι ενώ ο ίδιος αποχώρησε υποβασταζόμενος από τον αγώνα. Αυτό προκάλεσε ανησυχία για την κατάστασή του, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο μέχρι και για ρήξη αχιλλείου.

Ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, σε δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης, αναφέρθηκε στον τραυματισμό λέγοντας ότι τα πράγματα δεν είναι ενθαρρυντικά και ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν αύριο.

«Θα κάνουν εξετάσεις αύριο, προφανώς είναι χαμηλά στο πόδι. Για να είμαι ειλικρινής δεν είναι ενθαρρυντική η κατάσταση. Νιώθω άσχημα για εκείνον. Προσπάθησε να επιστρέψει για την ομάδα του».

Ο Λίλαρντ πριν από μερικές ημέρες είχε επιστρέψει στη δράση μετά τη διάγνωσή του με θρόμβωση στο πόδι.

“It’s not very promising.… I feel bad for him. The guy tried to come back for his team.”



Doc Rivers on Damian Lillard's injury 🗣️



(via @espn)pic.twitter.com/5UacXfXgi4