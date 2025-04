Οι τραυματισμοί δεν επέτρεψαν στον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παρουσιαστεί όπως θα ήθελε τις περασμένες χρονιές στα playoffs, με τον Greek Freak να πανηγυρίζει νίκη στην postseason μετά από 1081 ημέρες.

Τις τελευταίες χρονιές οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν ταλαιπωρηθεί από αρκετούς τραυματισμούς στο φινάλε της σεζόν. Έχοντας στερηθεί τους καλύτερους παίκτες τους στην postseason. Από τον Greek Freak, μέχρι τον Κρις Μίντλετον και φυσικά τον Ντέμιαν Λίλαρντ.

Τα «Ελάφια» προσπαθούν να ορθοποδήσουν στη σειρά με τους Πέισερς, την ώρα που ο Αντετοκούνμπο παίζει... σχεδόν μόνος του. Μιας και τα ξημερώματα του Σαββάτου είχε άξιο συμπαραστάτη τον Γκάρι Τρεντ Τζ. και έτσι οι Μπακς μείωσαν σε 2-1 τη σειρά με τους Πέισερς.

Μία νίκη που ο Γιάννης έχει έναν ακόμα λόγο να πανηγυρίσει. Μιας και λόγω των τραυματισμών του, πέρασαν 1081 ημέρες για να γευτεί και πάλι τη χαρά μιας νίκης στα playoffs του NBA.

Τις τρεις τελευταίες χρονιές ο ηγέτης και σούπερ σταρ των Μπακς έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστα από τους τραυματισμούς. Τη σεζόν 2022-23 τραυματίστηκε στο Game 1 απέναντι στους Χιτ και επέστρεψε στο 4ο και το 5ο. Με τα «Ελάφια» να αποκλείονται από τον μαγικό Τζίμι Μπάτλερ με σκορ 4-1.

Έναν χρόνο αργότερα οι Μπακς συνάντησαν ξανά τους Πέισερς, αλλά ο Αντετοκούνμπο είχε τεθεί νοκ άουτ από το τέλος της κανονικής περιόδου. Και τα ταλαιπωρημένα «Ελάφια» αποκλείστηκαν με 4-2, χωρίς ο ίδιος να πατήσει παρκέ.

Για να βρει κανείς την τελευταία νίκη των Μπακς με τον Αντετοκούνμπο παρόντα, πρέπει να γυρίσει στη σεζόν 2021-22. Εκεί όπου αποκλείστηκαν από τους Σέλτικς στους ημιτελικούς της περιφέρειας, σε μία σειρά που έφτασε στο Game 7. Οι -δίχως Μίντλετον- Μπακς ηττήθηκαν στα τελευταία δύο παιχνίδια της σειράς και αποκλείστηκαν με 4-3, έτσι η νίκη την οποία ψάχνουμε με τον Γιάννη στο παρκέ, είναι αυτήν της 12ης Μαΐου του 2022.

Ακριβώς 1081 ημέρες πίσω δηλαδή. Είναι δεδομένο πως σε πολλές από αυτές τις σειρές, αν ο Αντετοκούνμπο παρέμενε υγιής, η ιστορία θα είχε γραφτεί διαφορετικά. Το θετικό είναι πως έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί του, με τους Μπακς να ψάχνουν την ανατροπή της σειράς απ΄το 2-0 των Πέισερς.

