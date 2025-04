H φανέλα του Κόμπι Μπράιαντ στη rookie σεζόν του... έσπασε όλα τα ρεκόρ σε δημοπρασία.

Από τη στιγμή που ο τεράστιος Κόμπι Μπράιαντ έφυγε για τη... γειτονιά των αγγέλων το 2020 μαζί με την κορούλα του, Τζίτζι, το μπάσκετ έγινε φτωχότερο. Το κενό του δεν αναπληρώνεται. Ο σπουδαίος Black Μamba έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομα του στην ιστορία του ΝΒΑ και υπηρέτησε με ξεχωριστό τρόπο το άθλημα. Ένας θρύλος που πάντα έβγαινε μπροστά στα δύσκολα και μαζί με τους Λέικερς κατέκτησε 5 πρωταθλήματα ως ηγέτης.

Τα όσα πρόσφερε στο μπάσκετ δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Η φανέλα από τη rookie σεζόν του Κόμπι πωλήθηκε σε δημοπρασία για 7 εκατ. δολάρια, δείχνοντας για άλλη μια φορά το μέγεθος στο παγκόσμιο στερέωμα. Έτσι άφησε πίσω την αντίστοιχη από τη rookie σεζόν του Μάικλ Τζόρνταν που... έπιασε 4 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία. Στην κορυφή σε όλες τις κατηγορίες για το ΝΒΑ βρίσκεται η φανέλα του MJ από τους τελικούς του 1998 στο ΝΒΑ και τον τελευταίο τίτλο του.

Ο άνθρωπος που τίμησε τις φανέλες με το Νο.8 και το Νο.24, έκανε το ντεμπούτο του με τους Λέικερς στις 3 Νοεμβρίου 1993 εναντίον των Τίμπεργουλβς. Αγάπησε το μπάσκετ όσο λίγοι και φυσικά αγαπήθηκε από τον κόσμο όσο λίγοι.

