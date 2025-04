Ο Λούκα Ντόντσιτς αγωνίστηκε ενώ είχε πρόβλημα στο στομάχι, με τον πόνο του να φαίνεται αρκετά σε ορισμένες στιγμές του παιχνιδιού κόντρα στους Τίμπεργουλβς.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Τίμπεργουλβς και με αυτόν τον τρόπο η ομάδα από τη Μινεσότα πλέον έχει το προβάδισμα στη σειρά των playoffs με 2-1, αφού μπόρεσε να επικρατήσει με 116-104.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 17 πόντους ενώ είχε επίσης 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ, με τον Σλοβένο σταρ να αντιμετωπίζει ωστόσο πρόβλημα με το στομάχι του.

Όπως φαίνεται μάλιστα και μέσα από διάφορα βίντεο από την αναμέτρηση, δεν ήταν λίγες οι φορές όπου ο ίδιος φαινόταν να «παλεύει» με τον πόνο.

Luka Doncic battled a stomach bug during Game 3 against the Timberwolves and you could see the struggle in his face 😕pic.twitter.com/HYfEz7VnBj