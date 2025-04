Ο Γκόγκα Μπιτάτζε έδωσε άθελά του μια αγκωνιά στο πρόσωπο του Κρίσταπς Πορζίνγκις, ο οποίος παρότι μάτωσε, δεν έχασε το κέφι του.

Οι Μπόστον Σέλτικς μπορεί να έχουν το προβάδισμα με 2-0 στη σειρά, μετά και το 109-100 επί των Μάτζικ τα ξημερώματα, αλλά έχουν μπλέξει με μία πάρα πολύ σκληρή ομάδα.

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις το αντιλήφθηκε καλύτερα από τον καθένα, αφού είδε τον Γκόγκα Μπιτάτζε να τον σωριάζει στο παρκέ 55'' πριν το τέλος της 3ης περιόδου. Ο Γεωργιανός γύρισε πολύ άτσαλα, άθελά του και βρήκε με πολλή δύναμη τον αντίπαλό του στο πρόσωπο, χρησιμοποιώντας τους αγκώνες του.

Κάτι που έκανε τον Πορζίνγκις να ματώσει, αλλά όπως είδαμε και αργότερα, ο ίδιος το... διασκέδασε, πηγαίνοντας χαμογελαστός στα αποδυτήρια.

Foul on Porzingis lol. Probably fouled him before but he’s gotta be sick after getting hit like that pic.twitter.com/WxUOLvZC3o