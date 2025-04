Άρχισε το μοίρασμα τον βραβείων της σεζόν στο NBA και ο Πέιτον Πρίτσαρντ «έσπασε το ρόδι» έχοντας αναδειχθεί σε καλύτερος έκτος παίκτης.

Η προσφορά του Πέιτον Πρίτσαρντ στη φετινή πορεία των Μπόστον Σέλτικς ανταμείφθηκε με τον γκαρντ των περυσινών πρωταθλητών να κερδίζει το βραβείο του καλύτερου έκτου παίκτη της φετινής σεζόν.

Ο ίδιος μάλιστα το κατάφερε αυτό έχοντας σχετική άνεση αφού από 100 άτομα, οι 82 τον τοποθέτησαν στην κορυφαία θέση της σχετικής λίστας.

Ο Πρίτσαρντ πραγματοποίησε την καλύτερή του regular season μετρώντας κατά μέσο όρο από 14,3 πόντους με 3,8 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ σε 28 λεπτά εντός παρκέ.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε ο Μαλίκ Μπίσλεϊ των Ντιτρόιτ Πίστονς ενώ ο Τάι Ζερόμ των Κλίβελαντ Καβαλίερς πλαισίωσε την κορυφαία τριάδα.

The 2024-25 Kia NBA Sixth Man of the Year is... Payton Pritchard!#NBAAwards | #KiaSixth | @Kia pic.twitter.com/AJrraJicox