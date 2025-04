Οι φίλαθλοι των Πέισερς πήγαν το τρολάρισμα σε άλλο επίπεδο: Έφεραν ρολόι για τις βολές του Γιάννη! (vid)

Οι φίλαθλοι των Πέισερς δεν χάνουν ευκαιρία να τρολάρουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τον χρόνο που παίρνει ώστε να εκτελέσει βολές. Αυτή τη φορά ωστόσο δεν έμειναν μόνο στο να μετράνε τα δευτερόλεπτα αλλά έφεραν και ρολόι!

Το γεγονός ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάντα όταν πάει στη γραμμή των βολών παίρνει όσο χρόνο πιστεύει ο ίδιος πως χρειάζεται, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του Greek Freak.

Οι φίλαθλοι των Ιντιάνα Πέισερς, όπως έχουν κάνει και στο παρελθόν, αποφάσισαν να τρολάρουν τον σταρ των «ελαφιών» για αυτό, ωστόσο αυτή τη φορά το πήγαν ένα βήμα παρακάτω.

Πιο συγκεκριμένα, δεν έμειναν μόνο στο να φωνάζουν κάθε δευτερόλεπτο που περνάει αλλά ένας από τους φιλάθλους έφερε και ένα ρολόι που έδειχνε αυτά τα δευτερόλεπτα!

Μάλιστα, το στιλ της κατασκευής θύμιζε αρκετά αρχαία Ελλάδα ενώ πάνω του είχαν γράψει «Greek time» δηλαδή «Ελληνική ώρα».

Pacers fan brought out a Giannis FT clock while he was at the line 💀⏰ pic.twitter.com/y5ySYsQWTh