Ο Κάιλ Κούζμα δεν κατάφερε να προσφέρει στους Μπακς στο πρώτο παιχνίδι των playoffs του ΝΒΑ κόντρα στους Πέισερς σημειώνοντας από τα χειρότερα statlines σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης.

Οι Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στους Πέισερς και παρά την μεγάλη εμφάνιση του Έλληνα σταρ (36π. 12ρ.), γνώρισαν την ήττα στο Game 1 στην Ιντιάνα με 117-98.

Αρνητικός πρωταγωνιστής στη συγκεκριμένη αναμέτρηση για τα «Ελάφια» ήταν ο Κάιλ Κούζμα. Ο παίκτης των Μπακς αγωνίστηκε για 22 λεπτά, όμως δεν κατάφερε να γεμίσει καθόλου τη στατιστική του χωρίς να μπορέσει να βοηθήσει καθόλου την ομάδα του.

Έτσι, αποτέλεσε τον μοναδικό starter σε σειρά playoffs του NBA που μένει στο απόλυτο «0» σε όλες τις κατηγορίες πραγματοποιώντας μία απογοητευτική εμφάνιση για το σύνολο του Ντοκ Ρίβερς. Είχε 0/5 εντός πεδιάς, ενώ δεν κατάφερε να ευστοχήσει ούτε από τη γραμμή της... φιλανθρωπίας ξεχωρίζοντας με αρνητικό τρόπο.

Kyle Kuzma has the most minutes by a starter in a playoff game without recording a stat ever. pic.twitter.com/ZKq3W9jQjm