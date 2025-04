Χάσλεμ: «Γουέιντ και ΛεΜπρόν είναι τρομερά ταλαντούχοι, όμως ο Μπάτλερ είναι πιο έξυπνος»

Ο Χάσλεμ αποθέωσε την ευφυΐα του Μπάτλερ και έβαλε στην κουβέντα ΛεΜπρόν και Γουέιντ.

Ο Γιουντόνις Χάσλεμ έμεινε για μια ζωή στους Χιτ και αποτελεί μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία για την ιστορία της ομάδας, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα.

Ο πρώην ψηλός του Μαϊάμι που έχει αποσυρθεί πλέον, μίλησε στο NBA Countdown και έβγαλε το καπέλο στον Τζίμι Μπάτλερ με τον οποίο συνεργάστηκαν στους Χιτ.

Μιλώντας στον Γουέιντ, τόνισε: «Είσαι τρομερά ταλαντούχος, ο ΛεΜπρόν είναι τρομερά ταλαντούχος, αλλά ο Τζίμι Μπάτλερ είναι πολύ πιο έξυπνος από εσάς».

Τα ξημερώματα του Σαββάτου οι Χιτ θα φιλοξενηθούν από τους Χοκς και ο νικητής θα μπει playoffs ως αντίπαλος των Καβς.

Udonis Haslem said this to D-Wade after the Warriors Play-In W over Memphis 😳



(via NBA Countdown) pic.twitter.com/ehs8Y9qQKX