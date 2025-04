Ο Λούκα Ντόντσιτς κατάφερε να... σπάσει την κυριαρχία των Κάρι - ΛεΜπρόν, με τη φανέλα του να γίνεται εκείνη που έχει τις περισσότερες πωλήσεις τη φετινή σεζόν. Παράλληλα έγινε ο πρώτους Ευρωπαίος που καταφέρνει αυτό το επίτευγμα.

Ο Λούκα Ντόντσιτς αποτελούσε σχεδόν από την αρχή της καριέρας του στο NBA ένα από τα βασικά πρόσωπα του πρωταθλήματος, ωστόσο από πέρυσι που έφτασε στους τελικούς και ύστερα από το μεγάλο trade μέσα από το οποίο πήγε στους Λος Άντζελες Λέικερς, αποτελεί πλέον ίσως τον αθλητή της χρονιάς.

Ο Σλοβένος γκαρντ μάλιστα, μπόρεσε να φτάσει σε μία ακόμη κορυφή. Πιο συγκεκριμένα, η φανέλα με το νούμερο 77 των Λέικερς που έχει το όνομά του, έγινε αυτή με τις περισσότερες πωλήσεις τη φετινή σεζόν, μέσα σε διάστημα μόλις δύο περίπου μηνών!

Αυτή είναι η πρώτη φορά μετά την περίοδο του 2012-13 όπου την πρωτιά στη σχετική λίστα την έχει κάποιος παίκτης πέραν του ΛεΜπρόν Τζέιμς και Στέφεν Κάρι! Παράλληλα μάλιστα, με αυτόν τον τρόπο έγινε επίσης ο πρώτος παίκτης από την Ευρώπη (και γενικότερα όλον τον κόσμο εκτός των ΗΠΑ) όπου βλέπει το όνομά του να φτάσει σε αυτή την κορυφή!

Luka Dončić is the NBA’s new top jersey-seller … and the first player not named Stephen Curry or LeBron James to sell the NBA’s most jerseys in a season since 2012-13 … and the first international player to lead the league.



More NBA from me: https://t.co/3dNEEu2e4M pic.twitter.com/yiIZBxbiUi