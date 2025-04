Ο Μάικαλ Μπρίτζες δεν ήθελε με τίποτα να χαλάσει το σερί των συνεχόμενων αγώνων χωρίς απουσία από το ΝΒΑ και το έδειξε.

Eίναι ο σύγχρονος Ironman του ΝΒΑ και συνεχίζει να παίζει δίχως σταματημό. Πάντως κόντρα στους Νετς, ούτε ίδρωσε καν. Ο Μάικαλ Μπριτζες απλά μπήκε στο ματς των Νικς για να μην χαλάσει το σερί του.

Ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση απέναντι στο Μπρούκλιν, έκανε φάουλ και αποχώρησε μετά από 6 δευτερόλεπτα. Με αυτό τον τρόπο κράτησε ζωντανό το σερί του με τα ματς χωρίς απουσία.

Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει τα 556 σερί ματς και συνεχίζει απτόητος. Δεν φαίνεται πάντως πως θα σταματήσει σύντομα, αφού είναι και ένας παίκτης που δεν τραυματίζεται. Ironman.

